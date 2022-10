Calcio a 5 – La corazzata Citta’ di Sora continua a macinare punti: batte il Ciampino per 4-2

Prima gara da tre punti per il Città dì Sora in trasferta, che su un campo difficile come quello di Ciampino con un’altra buona prestazione vince per 4-2. Si portano in vantaggio I padroni di casa che sull’unico svarione difensivo riescono ad intaccare all’incolpevole Marco Gentili che ieri con tre interventi decisivi chiude la saracinesca. Dal gol dello svantaggio su un campo sintetico e di dimensioni più grandi del normale, i ragazzi bianconeri iniziano a macinare azioni su azioni dove il portiere avversario per le numerose parare nonostante le 4 reti ha sicuramente meritato un 8 in pagella. Dal quintetto iniziale Mister Sandro Recchia inizia a far ruotare I suoi e Paolucci (prima rete in Serie C) pareggia i conti. Secondo tempo tutto di marca Sorana che con il bomber tascabile Leandro Recchia su imboccata del sempreverde Gismondi porta la squadra sul 2-1. Il 3-1 non tarda ad arrivare dove Capitan Valentini sigla un gol pesantissimo. Il Ciampino non ci sta e inserisce il portiere di movimento che accorcia a 5 minuti dal termine sul 3-2. Mister Recchia chiama il time out fuori Domenico Annalisa Carinci Coralli per infortunio e dentro Luca Bruni. Sull’ultimo attacco dei Romani parata di Gentili che su rilancio millimetrico manda con un colpo di testa in rete proprio Bruni. Adesso archiviata Ciampino non c’è tempo di respirare e già martedì ad Anagni i ragazzi del Presidente Mario Giannetti scendono in campo per la prima gara di Coppa. Vamossss.

