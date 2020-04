Calcio a 5, intervista al funambolo del Citta’ di Sora, Andrea Marcelli

Andrea anche tu dopo qualche anno di calcio a 11 hai optato per il calcio a 5 come ci spieghi questo passaggio?

Il calcio a 11 mi ha dato tante soddisfazioni e mi ha fatto togliere tanti sassolini dalle scarpe, pero’ ho deciso di cambiare e provare nuove esperienze scegliendo il calcio a 5 e devo dire che non mi sono pentito assolutamente di questa decisione, anzi e’ molto piu’ frenetico e si basa tanto sui valori tecnici di un giocatore e questo mi piace tantissimo.

Dopo l’avventura al Ginnastica e Calcio Sora sei passato al Citta’ di Sora, cosa ti ha spinto a questa scelta?

Il Ginnastica e Calcio Sora, sinceramente mi ha introdotto in questo sport ma il passaggio al Citta’ di Sora l’ho voluto fortemente per il progetto vincente della Societa’ con tanta voglia di vincere.

Come primo anno sei arrivato in una squadra che ha subito preso le zone alte della classifica a cosa devi questi risultati?

La Squadra e’ pazzesca, giocatori fortissimi che sicuramente non meritano la Serie D, giocatori che ti aiutano e che sono fonte di ispirazione quando giocano, c’e’ una concorrenza sana tra di noi e questo puo’ solo far bene alla squadra perche’ spinge ognuno di noi a dare il massimo.

Mancavano 5 giornate alla fine del campionato poi il virus ha bloccato tutto…come vedi il prossimo futuro?

Il prossimo futuro lo vedo con lo scontro che tutti noi stavamo aspettando, quello contro il Paliano, sara’ quella gara a decidere chi salira’ e noi lotteremo fino all’ultimo minuto per prenderci la promozione…Virus permettendo…ma Andra’ tutto bene!!!

