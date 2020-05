Calcio a 5, intervista al Funambolo del Citta’ di Sora, Alessandro Gervasio

In questo momento delicato vogliamo approfittare per rivolgere qualche domanda al Funambolo del Citta’ di Sora C5 Alessandro Gervasio:

Uno sport fatto per passione cosa ti ha trasmesso in questi anni?

Questo e’ uno sport fantastico, e mi ha trasmesso prima di tutto benessere fisico e mentale, soprattutto quando si pratica con le giuste condizioni e mi riferisco a Societa’ seria, staff impeccabile e compagni di squadra fatto di rispetto reciproco.

Hai giocato in tante squadre secondo te quale e’ stata la differenza?

Come dicevo prima il rapporto con tutti fatto di rispetto ed educazione e in questa ho trovato come una famiglia allargata avendo soprattutto rispetto l’uno con l’altro cosa fondamentale se si vive uno spogliatoio

Ormai da tempo fai parte del Citta’ di Sora…raccontaci

A prescindere che sono amico con tutti loro a partire dal Presidente a tutti i miei compagni, una Societa’ che ti permette soprattutto di divertirti ma nonostante tutti i bravi giocatori mi hanno sempre fatto sentire importante ed io anche con un’infortunio ho cercato di dare il meglio per un grande campionato, e quando sono sceso in campo ho dato il mio contributo per una classifica che in questo momento ci vede in testa.

Quest’anno per colpa di un’infortunio poche presenze, ma gol importanti, buona classifica, ma il virus ha fermato tutto. Come vedi il futuro?

Si posso dire che il mio piccolo contributo ha contribuito a qualche vittoria in piu’ poi i gol fatti nel derby mi hanno fatto piacere visto anche il momento che arrivava per un finale sicuramente da brividi. Il virus ci ha fermato nel momento migliore della stagione ma sono certo che il salto di categoria non ci sfuggira’….Andra’ tutto bene.