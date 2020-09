Calcio a 5, iniziato il nuovo corso del Città di Sora per l’avventura in Serie C

PARTITI!!! Ieir sera è iniziato il nuovo corso del Città di Sora per l’avventura in Serie C. Molti visi nuovi che si sono amalgamati già in una squadra ben collaudata, si corre, si suda agli ordini dei Preparatori Tortolani e Vitale per prepararsi al meglio per una stagione lunga e faticosa ma che riserverà molte sorprese. Prima dell’inizio i Presidenti Giannetti e Bilancetti hanno salutato la squadra augurando che si possa ripetere la bella stagione dello scorso anno. I Mister Recchia e Massaro hanno salutato i vecchi e hanno dato un benvenuto ai nuovi. Entrambi i campionati sono difficili ma non impossibili, le parole di Mister Recchia, e per raggiungere sempre il meglio bisogna lavorare ed applicarsi sempre di più. Dopo le belle parole tutti subito a sudare perché il campionato già bussa…in bocca al lupo…..

COMUNICATO STAMPA

