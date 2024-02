Calcio a 5, il Città di Sora vince al cardiopalma contro un indomito Monte S. Biagio

La grande prova dei bianconeri contro un forte Monte S. Biagio è racchiusa in questa foto che la dice lunga sulla storia del Città di Sora. Vincono e restano al comando per 3-2 i ragazzi del Presidente Giannetti che dopo una partita non per i deboli di cuore fa correre il Presidente ad abbracciare suo fratello-mister che portano a casa 3 punti strepitosi. La gara è stata sempre molto equilibrata, anche se i sorani meritavano di più, 9 pali presi e due rigori sbagliati. Vince all’ultimo secondo con l’immortale Gismondi che viene buttato dentro dal Mister come portiere di movimento e realizza la rete della vittoria facendo esplodere il Palapolsinelli. Adesso testa a sabato a Terracina dove ci sarà la partita della stagione fra due squadre a pari punti 39 in testa alla classifica.

