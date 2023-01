Calcio a 5, il Citta’ di Sora vince a Castromenio con una prestazione esemplare

Dopo la battuta d’arresto di 7 giorni fa, il Città di Sora era chiamato ad un pronto riscatto e così è stato. Vince in casa di un Castromenio che le prova tutte contro i Sorani, ma I ragazzi di Mister Sandro Recchia hanno sfoderato una bella prestazione, a prescindere I gol di Bruni 3, Recchia e Pagnoni, hanno fatto in modo di mettere in evidenza un ottimo portiere Romano che ha impedito una goleada. Adesso di nuovo martedì in campo per il turno di coppa a Ceprano, e soprattutto a sabato per una gara importantissima per raggiungere il prima possibile la vetta della classifica.

