Calcio a 5, il Città di Sora perde a Ceprano ma a testa alta

Gara avvincente e spettacolare quella vista ieri al Palasport di Ceprano tra Ceprano Futsal e Città di Sora. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto dando vita ad una gara che fino alla fine poteva evolversi in qualsiasi risultato. Partono forte subito i bianconeri che passano in vantaggio con il solito Davide Valentini ormai sempre più capocannoniere del girone, ma il Ceprano risponde sempre colpo su colpo mettendo in risalto la bravura dei portieri in campo.. Primo tempo si chiude 3-2 per il giallo-neri ma i ragazzi del Mister Sandro Recchia non ci stanno e nella seconda frazione raggiungono il pareggio e si riportano in vantaggio. Il Ceprano non ci sta e spinge sull’acceleratore e con il Bomber di Palma giunge al pareggio. Sembra che la gara possa andare per il verso giusto ma tre contropiedi dei Sorani si infrangono sulle parate del bravo portiere di casa, e sul classico dei contropiede e un netto rigore danno la vittoria ai ragazzi del Presidente Daniele Viselli. Adesso tutto rimandato a martedì prossimo dove le squadre si ritroveranno di nuovo per la gara di Coppa Lazio. Una cosa però vogliamo sottolineare e soprattutto non riusciamo a capire, che se tra le fila del Sora ci fosse stato un Giocatore di Ceprano l’approccio sarebbe stato diverso verso la propria squadra della sua Città…ma questa è un’altra storia che forse ai SORANI non interessa….Ad majora e a presto!!!!

Correlati