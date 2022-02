Calcio a 5, il Città di Sora parla brasiliano

Il Città dì Sora ancora attiva sul mercato ingaggia Matteo Rombola’ di nazionalità brasiliana, ma ormai Italiano a tutti gli effetti. Giocatore dalle grandi doti arriva in Bianconero per potenziare il roaster di Mister Recchia. Il giocatore soddisfatto della sua scelta ha dichiarato che, l’arrivo al Città di Sora è avvenuto con qualche anno di ritardo in quanto il Presidente Giannetti lo aveva contattato quando militava nella Vis. Sono a disposizione dei Mister e sono contento di aver trovato uno spogliatoio che è come una grande famiglia. Adesso è solo il campo a dare il responso….Vamosssss

COMUNICATO STAMPA

Correlati