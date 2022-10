Calcio a 5, il Città di Sora non si ferma neanche in Coppa Lazio: sonoro 5-2 al Futsal Ceccano

Nella prima gara di Coppa Lazio Serie C 2 il Città dì Sora inserito nel Gruppo 5 insieme a Futsal Anagni Ceccano, Morolo e Futsal Ceprano, va a vincere ad Anagni con una gara bella avvincente e ricca di emozioni per 5-2. Mister Recchia schiera dall’inizio una formazione, senza Gismondi assente per lavoro, Max Pagnoni squalificato nell’ultima dell’anno scorso, un Portiere Emanuele Terra classe 2004 che all’esordio non si fa trovare impreparato e sfodera una prestazione da veterano, dando risalto al bravo Preparatore dei portieri Alessio Bellucci che sta facendo un’ottimo lavoro, Leandro Recchia 2003, Paolucci 2003 e Capitan Valentini coadiuvato da Carinci. Partita sin dall’inizio sempre in mano ai Sorani, che lasciano poco gioco ai ragazzi del Presidente Pesoli, Mister Recchia lascia in panca Bruni Valentini Davide dando spazio anche a chi fino ad ora non ne aveva avuto, avendo dei buoni riscontri, vedi Gervasio, Grosso, Sperduti. Con 3 reti di Recchia 1 di Paolucci e 1 di Rombola i bianconeri portano a casa I primi 3 punti che danno morale per la supersfida di sabato contro la capolista Ciampino City chr arriva al Palapolsinelli

