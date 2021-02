Calcio a 5, il Città di Sora compie 19 anni

Oggi il Città di Sora compie 19 anni, fatti di tante battaglie condite da gioie e dolori. Nell’anno in cui bisognava festeggiare l’approdo in Serie C la pandemia ha bloccato tutto….ma torneremo ancora ad abbracciarci ….

Da anni la dirigenza del Città di Sora sta portando avanti questo progetto sportivo, valorizzando tantissimi giovani locali e non, con non pochi sacrifici per dare agli atleti tutto il necessario per una formazione professionale ed atletica. Gli auguri di Liritv al Presidente Mario Giannetti, al mister Sandro Recchia e a tutti gli atleti.





