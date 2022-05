Calcio a 5, il Città di Sora chiude la stagione con un brillante 5° posto

Termina con una gara vinta ma non giocata per assenza dell’Airone formazione già retrocessa, il 1° campionato di Serie C del Città di Sora che lo chiude al 5 posto con 37 punti, 11 vittorie 4 pareggi 10 sconfitte, 136 gol fatti e 135 subiti, e con il secondo bomber del torneo con 44 reti Davide Valentini. È stata una stagione piena di gioie e dolori che alla fine ha dato ai ragazzi del duo Recchia-Massaro il preparatore dei portieri Bellucci e al Preparatore Atletico Marisa Canestraro una salvezza forse visto l’inizio, inaspettata. Ieri sera quindi al Palapolsinelli alla presenza di Liri Tv con le famiglie, fidanzate e compagne al seguito i bianconeri con una bellissima serata hanno salutato tutti per il rompete le righe e darsi appuntamento per l’ inizio di una nuova avventura. La Società rigrazia tutti coloro che vogliono bene a questa squadra e che per tutto l’anno sono stati al nostro fianco.

COMUNICATO STAMPA

Correlati