Calcio a 5 / Coppa Lazio, il Città di Sora batte il Ceccano Futsal 7 – 2

Finisce 7 a 2 l’incontro di calcio a 5 valevole per la quarta giornata della Coppa Lazio. Al Pala Polsinelli il Città’ di Sora liquida la pratica Futsal Ceccano, i ragazzi di Mister Recchia stanno attraversando un buon momento di forma, anche se questa sera mancavano diverse pedine importanti per infortuni e squalifiche. Il tabellino delle realizzazioni vede 1 rete Bruni e Gismondi doppietta per Valentini altra doppietta per Leandro Recchia e un gol per Alviani mentre per quanto riguarda il Futsal Ceccano la doppietta e’ di Di Camillo l’arbitro che ha diretto l’incontro e’ sig Fabio Ricter della sezione Roma 1 . L’incontro di calcio a 5 e’ stato trasmesso in diretta da Liritv. foto archivio

