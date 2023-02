Calcio a 5 Coppa Lazio, gara superlativa del Città di Sora ma non basta…

Altra gara superlativa dei Bianconeri in quel di Ceprano per il penultimo turno di Coppa, competizione sempre di grande importanza, ma si sa quando si lotta per piu’ fronti non tutto riesce. Lo sport in generale dovrebbe essere sempre affrontanto con la massima sportivita’, lealta’, e correttezza, ma quando tutto cio’ viene a mancare il resto non conta piu’. Scusate il piccolo sfogo ma non e’ rivolto alla squadra del Ceprano, che giustamente il passaggio del turno era un crocevia importante per la stagione, a cui facciamo i nostri migliori auguri per il prosieguo della coppa, ma a quel signore che si e’ infilato la casacca da cappuccetto rosso cercando di offuscare il lupo che era in lui…L’arbitro designato. Non ci piace parlare male di questi Signori che spesso vengono ad arbitrare forse solo perche’ passano una serata diversa, ma ieri sera abbiamo assistito ad un teatro esilarante, dove per fortuna i presenti non hanno pagato il biglietto. La cosa piu’ strana che e’ stato designato la stessa giacchetta nera dell’andata e sappiamo cosa e’ successo, e possiamo capire tutto, l’amicizia fraterna con qualche calciatore del Ceprano?, la provenieza del Citta’ di Sora? essendo lui di Frosinone, oppure gia’ era scritto tutto prima di iniziare? Be tutto questo lo scopriremo solo vivendo, e per fortuna che tutto quello che scriviamo si puo’ vedere su LIRI TV. Adesso per concludere vogliamo fare un’appello a chi designa questi pseudo fischietti, attenzione mandare in giro questi personaggi vi fa perdere solo la dignita’ e vi riempie solo di vergogna. Adesso archiviata la Coppa subito testa a sabato in campionato per avvicinarsi sempre di piu’ ad una vetta non irrangiungibile… Buona fortuna fischietto sicuramente le nostre strade si incrocerannodi nuovo in una gara contro il Ceprano…non abbiamo dubbi su questo.

