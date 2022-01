Calcio a 5 /Con la vittoria di ieri il Città di Sora si butta dietro le spalle ben tre formazioni

Stiamo Arrivando!!!

Con la vittoria di ieri il Città di Sora si butta dietro le spalle ben tre formazioni e punta diritta alla quota salvezza prefissata ad inizio di campionato. Ancora una volta con una formazione incerottata ma soprattutto orfana di tante pedine, da Capitan Valentini a Maceroni, Gervasio, Carinci, Colone, e Rombola’ ultimo arrivato ma ancora non pronto, i bianconeri con un’altra prestazione maiuscola liquida una Lositana che è scesa al Palapolsinelli con l’intento di portare via i tre punti. I Ragazzi dei Mister Recchia e Massaro si rimboccano le maniche e con 4 goal del sempre più bomber Valentini, in goal anche il bomber tascabile Leandro Recchia e Gismondi con una maestosa prestazione coadiuvato da The Wall Max Pagnoni chiudono il risultato per 7-5. La Società bianconera, dopo un lungo periodo negativo finalmente riesce ad uscire fuori dalle sabbie mobili che avevano inghiottito una squadra che non meritava quella classifica, e con tanto lavoro ma soprattutto con un gruppo granitico formato da una vera famiglia adesso inizia a raccogliere i frutti. Il campionato è ancora molto lungo ma la strada intrapresa è quella giusta. Un ringraziamento a Liri Tv che ieri dopo la gara ha canalizzato per la gara 4500 visualizzazioni….grazie di cuore a tutti