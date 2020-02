Calcio a 5, Citta’ Di Sora…Trasferta insidiosa a Strangolagalli

Siamo giunti alla 17° giornata del campionato di Serie D dove a 6 giornate dal termine il Citta’ di Sora e’ chiamata ad una trasferta difficile ed insidiosa in quel di Strangolagalli. I Gialloblu vengono da una rimonta di ben 4 vittorie consecutive lasciando punti solo sabato scorso a S. Giovanni Incarico perdendo di misura per 6-5. All’andata ci fu una schiacciante vittoria dei Bianconeri, ma gli ospiti erano in una formazione incerottata. Venerdi alle 21.00 saranno al completo anche con l’ex di turno il portiere Giannolo che tanto bene ha fatto a Sora. Partita importantissima ai fini della classifica per entrambi, infatti il Kosmos per un posto al sole nei play off e i ragazzi bianconeri per la testa della classifica…Ci sara’ da divertirsi…

