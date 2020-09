Calcio a 5 / Citta’ di Sora,Leandro Recchia il gioiellino di casa raggiunge il papà Sandro Mister della prima squadra e suo fratello Andrea team manager

Quando il cuore chiama bisogna rispondere così il Città di Sora porta a casa il figliol prodigo che dopo 11 anni di Isola del Liri Leandro Recchia il gioiellino di casa Recchia raggiunge il papà Sandro Mister della prima squadra e suo fratello Andrea team manager della squadra per un grande progetto di futsal. Questa sera infatti la squadra bianconera si ritrova ad Isola del Liri per l’inizio della preparazione atletica preparando una grande stagione. Leandriho chiamato così da chi lo conosce è felicissimo di poter far parte del progetto, sono a disposizione della Società per dare il mio contributo, conosco bene mio padre e so che come Mister è molto esigente ma questa nuova sfida mi farà crescere ancora di più. Naturalmente sarà un punto fermo sia per l’under 19 che per la prima squadra, e conoscendo le sue qualità sentiremo parlare molto di lui.

Ufficio stampa