Calcio a 5, Citta’ Di Sora…Ci siamo!!!

Sabato 07/03/2020 ore 17.00 Palazzetto di Atina il Citta’ di Sora ospita per l’incontro che vale una stagione il Citta’ di Paliano C5. Una gara, dopo una lunga ed estenuante stagione , due compagini che dividono la prima posizione del campionato ormai da diversi mesi. Il Citta’ di Paliano arriva a quaesta sfida con due sconfitte e un solo pareggio proprio come i Sorani che guarda caso l’unica gara persa nel girone di andata e’ stata proprio in quel di Paliano. Sara’ la Partita delle partite vista la posta in palio, ed entrambi i Mister Rossi e Recchia che sono guarda caso hanno fatto il corso di allenatore di Calcio a 5 insieme sanno benissimo che non possono sbagliare. Ci si attende un Pala Citta’ di Sora gremito in ogni ordine di posti per spingere Valentini e company sul gradino piu alto…NON FARTELA RACCONTARE c’e bisogno del sostegno di tutto il pubblico Sorano!!! Avanti tutta.

