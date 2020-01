Calcio a 5, Citta’ di Sora…2020 inizio alla Grande!

Il 2020 presso il TC. Cs. Sora (Sportfly) nel derby fra il Ginnastica e Calcio Sora e il Citta’ di Sora, e’ iniziato per i Bianconeri del Presidente Giannetti alla grande, infatti si sono imposti con un risultato roboante di 11-0. Dal risultato puo’ sembrare che sia stata una gara semplice, ma Valentini e company hanno dovuto sfoderare una prestazione impeccabile. I ragazzi del Presidente Belardi hanno cercato in tutti i modi di opporsi al Citta’ di Sora, ma il tasso tecnico in campo era nettamente differente. Con diverse assenze e nonostante il freddo pungente i ragazzi di Mister Recchia partono subito forte e mettono subito gli avversari alle corde. Primo tempo si chiude con un 5-0 con le reti di D’Andrea,Marcelli Valentini Davide. Secondo tempo tranne qualche incursione di Reali del Ginnastica sventata dal bravo Scacchi il citta’ di Sora imposta e macina azioni su azioni, portando le reti a 11 con uno scatenato Valentini e con l’appoggio di un sorprendente Gismondi intergrato gia’ a meraviglia nello scacchiere. Adesso si aspettano i risultati delle altre gare per una classifica sempre piu avvincente.

