Calcio a 5, Citta’ di Sora…1° Posto Raggiunto…

Sabato nell’ultima giornata del girone di andata e nell’ultimo derby, il Citta’ di Sora agguanta il 1° posto della classifica anche se in coabitazione con Paliano e Morolo, in una gara che forse sara’ ricordata per la sua carica di adrenalina che ha sprigionato al Palazzetto di Atina. Una Virtus targata dal nuovo corso di nome Fabio Nuzzo, scende sul parquet senza timori e sfodera una prestazione di elevata caratura calcistica, ma non avevano dubbi perche’ conoscendo il suo nuovo condottiero ci si aspettava la gara per i non deboli di cuore. Il Citta’ di Sora parte subito forte e al 10 minuto grazie ad un fendente nell’angolo basso e’ in vantaggio, ma bisogna elogiare l’estremo difensore Baldesarra che ha chiuso la saracinesca negando anche con l’aiuto dei pali la rete del raddoppio svariate volte a Capitan Valentini Daniele. Al 25° pero’ sono i Bianconeri della Virtus che con una punizione battuta magistralmente da Gemmiti rimettono le sorti dell’incontro in parita’. Inizio secondo tempo Pagliaroli e D’Ambrosio portano la Virtus sul 3-1 con 1-2 che sbanda la retroguardia dei ragazzi di Mister Recchia. Ma nel calcio nulla e’ mai scontato, e Pillitteri e company si rimboccano le maniche, pendono in mano la situazione e a 4 minuti dal termine riportano prima con il sempre verde Pillitteri e poi con il ritrovato Simoncelli la gara in parita’. Sembra che con una manciata di minuti alla fine le squadre potevano dividersi la posta in palio, Pillitteri prima Bomber Valentini Davide poi chiudono la gara per 5-3. Il futuro da questa gara ha dato ad entrambi i mister tanto materiale per poter affrontare il girone di ritorno alla grande.

COMUNICATO STAMPA

Correlati