Calcio a 5, Città di Sora under 17 sul tetto dell’Ara dei Santi

Le partite quelle belle che ti lasciano con il fiato in gola e con il cuore a 1000 sono quelle che non dimenticherai mai e così è stato per i ragazzi del Città dì Sora under 17. Anche questa sera nella finalissima con il pubblico delle grandi occasioni, sotto 3-1 ribaltano un risultato pazzesco, che ha dell’incredibile con un secondo tempo soprattutto giocato magistralmente battendo la fortissima formazione dell’ Ara dei Santi per 5-3 che nonostante il rullo compressore dei Sorani guidati da Mister Andrea Recchia e dal capocannoniere Leandro Recchia con 16 gol nel torneo a cui vanno i migliori auguri da tutti i compagni dal Papà Sandro Mamma Kadia e i fratelli Andrea Alessandra e Rebecca per sabato che riceverà la Cresima benedetta, cercano di fermare le incursioni bianconere che sono costantemente la spina nel fianco. Infatti c’è da registrare anche i 4 pali dei Sorani che assomigliavano ad un toro scatenato. È stato un bellissimo torneo con tantissimi ragazzi che si sono battuti a viso aperto per tutta la durata del torneo, ma come sempre specie in queste manifestazioni importanti viene sempre fuori il campanilismo, infatti la gara è stata macchiata solo da brutti cori all’esterno in Sorani di merda, ma i sorani vincono stravincono, dominano e portano a casa un grande primo posto. Bisogna però non dimenticare che nonostante la superiorità del Città dì Sora onore e merito agli avversari che xon un Di Francescantonio indemoniato hanno cercato di fare il possibile, ma forse in una serata colorata solo di Bianconero. In bocca al lupo ai Sorani per un futuro roseo, e rinnoviamo gli auguri a Leandro di vero cuore anche dalla redazione di Liri TV.

