Calcio a 5, Citta’ Di Sora… Trasferta vittoriosa a Strangolagalli

Anche nell’insidiosa trasferta a Strangolagalli della 17° Giornata del Campionato di Serie D di Calcio a 5, il Citta’ di Sora porta a casa un risultato positivo. Il punteggio finale di 17-2 non deve trarre in inganno in quanto oltre alla splendida gara fatta dai ragazzi bianconeri, dall’altra parte c’era uno Strangolagalli incerottato per le numerose assenze. Partono subito forte i ragazzi di Mister Recchia e con Valentini, Pagnoni e Pillitteri vanno subito sul 3-0 prima della rete dei padroni di casa. Partita sempre in discesa forte del vantaggio sempre piu crescente per Capitan Valentini e company e sicuramente i tifosi numerosi venuti da Sora e i pochi di casa non si sono certamente annoiati. Adesso dalla prossima settimana subito in campo per preparare la gara contro il Citta’ di Paliano che per entrambe le formazioni in testa alla classifica vale un campionato….AVANTI TUTTA!!!

COMUNICATO STAMPA

