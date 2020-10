Calcio a 5, Città di Sora: sospesa l’attività agonistica

La Società Città di Sora Calcio a 5 Comunica che in base alle nuove disposizioni e nella tutela dei propri ragazzi

Sospende tutte le attività agonistiche

Campionato ed allenamenti sino al 24 Novembre

Prossimo …..Siamo Sicuri di tornare con più entusiasmo

di prima a calcare tutti i campi del futsal / Calcioa5 buttandosi alle spalle questo brutto periodo sperando che le istituzioni ci siano vicine ricordando che tutte le società fanno grossi sacrifici economici per garantire il meglio ai nostri ragazzi garantendo nn solo un supporto sportivo ma anche sociale salvaguardando in tutti i modi in questo periodo storico anche e soprattutto la loro integrità fisica.

COMUNICATO STAMPA