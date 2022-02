Calcio a 5, Città di Sora scatenata

Ancora un arrivo in casa Bianconera il giovanissimo 2003 Edoardo Ciardi approda alla corte del Presidente Giannetti e va a chiudere il mercato di febbraio. Proveniente dall’ Arpino calcio in questo inizio di stagione ha guidato l’attacco biancorosso, ma non ha resistito alle sirene del Calcio a 5. Voglio iniziare una nuova avventura e dopo aver scambiato due chiacchiere con il Mister Recchia mi sono subito messo a disposizione della squadra e spero in un bellissimo girone di ritorno.

COMUNICATO STAMPA

Correlati