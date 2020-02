Calcio a 5 – Città di Sora… sabato 22-02-2020 arriva la Nova Supino

16° giornata del campionato Serie D calcio a 5, ad Atina palazzetto dello sport arriva la Nova Supino. Squadra retrocessa dalla Serie C, viene da una scia di risultati positivi, infatti nell’ultimo turno ha battuto nel derby i cugini del Morolo rilanciandosi al 5 posto. Il Citta’ di Sora dopo la brillante vittoria a S.Giovanni Incarico, e’ cosciente del valore della formazione Biancoazzurra, guidata da un’ottimo ed esperto Piroli, ma la classifica non permette nessun calo di tenzione. I ragazzi di Mister Recchia sanno benissimo che non sono permessi cali di concentrazione anche perche’ il turno prevede uno scontro al vertice fra Citta’ di Paliano e Morolo dove si prospettano tante sorprese…

COMUNICATO STAMPA

Correlati