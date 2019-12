Calcio a 5, Citta’ di Sora rimanda l’aggancio in vetta!!

Sabato 21/12/2019 ore 17.00 Palazzetto di Atina si e’ svolta la gara di recupero della 4° giornata di andata fra Citta’ di Sora e S.G.Incarico. Che fosse una gara equilibrata lo si era gia’ immaginato nell’incontro sospeso, infatti entrambe le formazioni hanno dato vita ad una gara bella ed avvincente esprimendo nonostante la categoria un buon calcio a 5. Le due formazioni sono scese in campo con l’intento di portare a casa il risultato dando vita ad una delle piu belle gare viste al Palazzetto di Atina, da un lato il Citta’di Sora seppur incerottato con la consapevolezza di chi da ottobre 2018 non perde in casa, ha cercato di dare subito un’impronta ben precisa alla gara, ma hanno trovato sulla propria strada l’estremo difensore che ha chiuso la propria porta, mentre dal canto suo il S.Giovanni Incarico non e’ rimasto a guardare e ha cercato di sfruttare tutte le occasioni capitate. Il punteggio finale di 4-4 rispecchia in pieno l’andamento della gara, e il punto conquistato consente ad entrambe di muovere la classifica. Adesso dopo le vacanze di natale subito in campo perche’ il 10 Gennaio i bianconeri saranno di scena nel derby contro il Ginnastica e Calcio Sora.

COMUNICATO STAMPA