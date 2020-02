Calcio a 5 – Città di Sora, non sempre va come dovrebbe…

2° Giornata di ritorno, amara in quel di Ripi contro il Ceprano Futsal, dove il Citta’ di Sora lascia i tre punti ed il primato in classifica. Questa volta vale la fatidica frase di…”NON FARTELO RACCONTARE” infatti i bianconeri per il gioco e le azioni profuse durante la partita, hanno qualcosa di incredibile. Una gara a senso unico dove erano i Sorani a sviluppare le azioni e i Giallo-neri con le loro ripartenze cercavano di sfruttarle al massimo. Complice una serata negativa del portiere ospite e la fortuna che bacia la squadra di casa rende possibile una vittoria che non cambia gli obbiettivi di entrambe le formazioni. Il Ceprano per una crescita nel tempo e invece il Citta’ di Sora che nonostante la battuta d’arresto punta al salto di categoria…

