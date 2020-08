Calcio a 5, Città di Sora: inizio di una nuova stagione

Inizia con una serata splendida la nuova avventura del Città dì Sora per la stagione 2020-2021 ai nastri di partenza della Serie C. Con un campionato fermato dal Covid da primi della classe si riparte ancora più forti di prima per una stagione speriamo ancora più entusiasmante. Ancora c’è da definire il roaster della squadra, ma la società sta lavorando per rinforzare ancora di più una formazione già collaudata. Nonostante i tentativi di poter portare a Sora la Serie C anche l’anno prossimo i Bianconeri saranno di casa al Palazzetto di Atina quindi ancora una volta non fatevelo raccontare tutti uniti per andare sempre più in alto…

