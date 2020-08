Calcio a 5 / Citta’ di Sora, inizia a prendere forma la prima squadra e un sogno il settore giovanile

Con la prossima stagione alle porte il Città di Sora Inizia a prendere forma con la prima squadra quasi al completo e con una folle idea di aprire ai ragazzi che dal calcio a 11 non hanno più stimoli aspettative. Il Città di Sora parte con un grande progetto che possa realizzare qualcosa che a Sora non c’è mai stato un settore giovanile di Calcio a 5 dove ogni ragazzo può esprimersi al meglio assimilare tecniche di base che in altri paesi sono all’avanguardia. Sappiamo tutti che i grandi calciatori hanno praticato per primo il calcio a 5 e poi si sono espressi in quello a 11. Nasce così l’Under 19 del Città di Sora che nonostante le grandi difficoltà soprattutto strutturali va avanti con determinazione, e infatti con le prime firme per i ragazzi neo-bianconeri che vogliono iniziare un percorso di crescita nel calcio a 5 inizia una nuova era sperando piena di soddisfazioni …Valentini Stefano, Pierlugi Fragola, Antonio di Mario salgono su un grande carro senza se e senza ma soloncon tanta voglia di calcio a 5…di bianconero… benvenuti a bordo ragazzi

