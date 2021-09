Calcio a 5, Città di Sora: il nuovo preparatore atletico è Marisa Canestraro

Il Città di Sora presenta il nuovo Preparatore Atletico per la prossima stagione. Marisa Canestraro approda anche lei nella famiglia bianconera. Grande professionista ha accettato subito la sfida lanciata da Mister Recchia, infatti da lunedì per l’inizio della preparazione i ragazzi sono già a disposizione insieme al Mister Recchia, Mister Massaro e Bellucci. La Dott.sa Canestraro si dice entusiasta della nuova avventura, perché prima non aveva mai messo a disposizioni le sue qualità al servizio del calcio a 5. Nuova sfida ma con tanto entusiasmo e lavoro, e poveri giocatori, io pretendo sempre il massimo.Va così a completarsi lo staff operativo per una stagione da protagonisti.

Comunicato stampa

