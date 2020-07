Calcio a 5 – Città di Sora Futsal promosso in serie C2

Nella giornata di ieri è arrivata la notizia tanto attesa che resterà scritta nelle pagine del futsal Sorano. Il Città di Sora è stato promosso in serie C2. Un traguardo conquistato grazie ad una stagione clamorosa fatta di tanti record e conclusasi in testa alla classifica, a pari punti con il Paliano (anch’esso promosso), con 180 reti realizzate e 45 subite prima che il covid fermasse il campionato. Una stagione indimenticabile per il trio tecnico Recchia, Tamburini e Massaro.

La società bianconera, del presidente Mario Giannetti, si è già messa in moto in vista della nuova stagione ingaggiando un nuovo direttore generale, Fiorenzo Gasparri, grande conoscitore del calcio a 5. Si prevede una stagione da protagonisti anche nel campionato di Serie C2 quindi. Quello che ancora manca è l’ufficializzazione sull’utilizzo del palazzetto dello sport da parte dall’amministrazione sorana. Una promessa è sempre una promessa e le promesse “vanno mantenute”.

L.P.

Correlati