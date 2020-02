Calcio a 5, Citta’ di Sora espugna S. Giovanni Incarico e vola sempre piu’ su!!!

Nella 4° Giornata del campionato di Serie D, la capolista Citta’ di Sora espugna il difficilissimo campo del S. Giovanni Incarico per 8-5. Gara molto equilibrata nella prima frazione di tempo dove complice il caldo, i ragazzi di Mister Zangrilli mettono alle corde i Bianconeri che prima subiscono l’1-0 ad opera di Valentini, e poi cercano di allungare il passo fino ad 1 minuto dal termine portandosi sul 5-3, ma Pillitteri e company non perdono la calma e raggiungono il pari prima del doppio fischio. Il secondo tempo un altro Citta’ di Sora, piu’ cinico e razionale dimostra di valere la testa della classifica e con 3 reti mette in cassaforte un’importantissimo risultato in chiave campionato. Tedeschi e company naturalmente le hanno provate tutte infatti gia’ dopo 10 minuti di gioco e sotto per 7-5 inseriscono il portiere di movimento, ma una difesa insormontabile bianconera chiude tutti gli spazi e nel finale realizza l’8 rete. La vittoria permette di allungare insieme al Citta’ di Paliano vincente in casa Vis, in classifica staccando il Morolo che soccombe in casa contro un’ottima Nova Supino. Adesso testa a sabato 22-02 dove i ragazzi del Presidente Giannetti ospitano proprio il Supino…Avanti Tutta….

COMUNICATO STAMPA