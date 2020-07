Calcio a 5, Città di Sora… Ed è Finale

Con un’incredibile rimonta dal 4-1 al 5-5 dopo i tempi supplementari i bianconeri di Mister Andrea Recchia vincono 10-9 dopo i calci di rigore. Gara vivace sin dai primi minuti dove il Città di Sora con Fezulla andava in vantaggio. Gli avversari dal canto loro subito reagiranno e prima pareggiano e chiudevano la prima frazione in vantaggio per 4-1. Secondo tempo tutta marca sorana che con uno strepitoso Davide Reale agguantano il pareggio. I tempi supplementari a sua volta ha regalato capovolgimenti da entrambe le parti ma i due portieri chiudono la saracinesca. La lotteria dei rigori da dunque una finale meritata ai bianconeri Sorani per un finale di torneo escandescende.

