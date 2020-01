Calcio a 5, Citta’ di Sora dopo la sosta si torna in campo!!!

Venerdi 10-01-2020 si torna al calcio giocato e la gara in programma si preannuncia subito Derby. Il Citta’ di Sora dopo la sosta natalizia va a fare visita al Ginnastica e Calcio Sora formazione che fino ad ora non ha avuto molta fortuna, ma i ragazzi di Mister Recchia sanno bene che i derby sono sempre gare da un sapore diverso. Durante la sosta di natale i bianconeri del Citta’ di Sora hanno continuato ad allenarsi per non farsi trovare impreparati alla ripresa, consci del fatto che adesso viene il bello. Il derby rappresenta sempre una stracittadina piena di emozioni e venerdi presso il TC. Cs. Sora (Sportfly) ci sara da divertirsi…

Correlati