Calcio a 5, Città di Sora corsaro a Supino

Dal famoso detto non può piovere per sempre, il Città dì Sora mette in pratica quello di buono fatto fino ad ora e va a vincere e convincere in quel di Supino per 7 – 1. Il risultato non deve far pensare che adesso il Città di Sora è diventato imbattibile, ma il Supino ha fatto sudare le roverbiali sette camicie ai bianconeri. Partita sempre in mano ai Sorani che con il loro possesso palla fanno in alcuni casi girare la testa agli avversari che fra le loro fila c’era un ex…Iaboni, i gol realizzati 2 Valentini Davide 2 Luffarelli 1 Recchia Leandro 1 Gismondi 1 Carinci, danno finalmente fiducia ad uno spogliatoio che fino ad ora nonostante il bel gioco aveva pagato con tre sconfitte il salto in Serie C. Adesso testa a Sabato per un’altro derby a Ceprano.

