Calcio a 5, Citta di Sora… consolida 1° Posto

Ancora una vittoria nel derby contro la coriacea Vis Sora, per i Bianconeri del Presidente Giannetti. Questa volta coscienti della forza della squadra avversaria che in classifica hanno solo 9 punti ma dal gioco profuso non rispecchia il valore espresso in campo, il Citta’ di Sora non ripete l’errore della scorsa settimana, e conduce una gara accorta e attenta senza sbavature. Primo tempo abbastanza equilibrato infatti si chiude per 2-0, dove i ragazzi di Mister Recchia cercano in tutti i modi di superare la difesa dei ragazzi di Mister Capobianco che chiudono tutti i varchi lasciando pochi spazi a disposizione. Secondo tempo tutta un’altra musica , la Vis inizia a vacillare sotto i colpi di Gervasio e company travolgendo gli avversari e chiudendo per 10-0 la contesa. Il risultato finale non deve trarre in inganno infatti l’estremo difensore Scacchi in diverse occasioni dice di no alle conclusioni di Spalvieri e company. Girone di ritorno iniziato nel migliore dei modi e adesso testa alla prossima gara in trasferta contro il Ceprano recuperando Bomber Valentini, e Marcelli assenti nell’ultima gara.

COMUNICATO STAMPA

Correlati