Calcio a 5 / Città di Sora, cambiano gli obiettivi

Nella tarda serata di ieri approda alla corte del Presidente Mario Giannetti il funambolo Luca Bruni. Giocatore dalle grandi qualità tecniche nel mercato di febbraio, lascia L’Isola Liri calcio per vestire la maglia Bianconera del Città di Sora C5. Luca non ha bisogno di presentazioni, ma le sue prime parole alla presentazione sono state: Sono felicissimo di essere approdato in una Società che proprio quest’anno compie 20 anni, abbiamo sempre avuto contatti ma non siamo per tanti motivi fatto questo matrimonio. Il Mister Sandro Recchia è stato sempre un mio estimatore e con una stretta di mano ci siamo trovati subito. Sarò già da domani a disposizione della squadra per portate la mia esperienza per nuovi traguardi. Il Presidente adesso con l’arrivo di Bruni cambia gli obbiettivi che da una salvezza si punta ad un posto nei play off. Sarà dura ma il nostro campionato sarà si spera completamente diverso da quello visto fino ad oggi…

COMUNICATO STAMPA

Correlati