Dopo più di un mese si è conclusa la trattativa con il forte laterale Micheli. Già nel mirino qualche anno fa finalmente arriva alla corte del Presidente Giannetti. Ragazzo dotato di grandi qualità tecniche rinforza il roaster Bianconero per un campionato di vertice. Mister Sandro Recchia dichiara: ” Con l’arrivo di Micheli stiamo allestendo una rosa competitiva per puntare ai vertici del campionato,ci stiamo muovendo ancora sul mercato per completare una squadra già forte”

