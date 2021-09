Calcio a 5, Città di Sora: allestita una squadra da vertice, arriva il portiere Marco Gentili

Ultimo innesto in casa Bianconera arriva a difendere i pali del Città di Sora Marco Gentili anno 88. Ragazzo di 1.90 portiere che ha trascorsi nel calcio a 11 in categorie importanti. Abbiamo chiesto al gigante buono soprannominato subito dai nuovi compagni la scelta del calcio a 5, e con un pizzico di emozione ci ha detto che questa è un’ennesima sfida della sua carriera ed è contentissimo di farla qui nella società del Presidente Giannetti. Non vedo l’ora di iniziare per vari motivi, il primo perché dopo molto tempo si torna a giocare e secondo sarà un’esperienza entusiasmante….Grazie al Città di Sora e vi aspetto numerosi per sostenerci.

Comunicato stampa

