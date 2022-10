Calcio a 5, Citta’ di Sora: al PalaPolsinelli non si passa, battuta la capolista Ciampino City per 7 – 2

4° Giornata di Campionato e lo scontro più importante della settimana era fra il Città di Sora e il Ciampino City. Che fosse una gara difficile lo si sapeva perché i Romani forti della prima posizione arrivavano a Sora per fare bottino pieno, dal canto suo il Città di Sora dopo lo scivolone della prima giornata viene da tre vittorie consecutive inclusa la coppa e determinata a proseguire la striscia positiva, ma la legge del Palapolsinelli è uguale per tutti e i ragazzi di Mister Recchia con un perentorio 7-2 si proietta nelle zone alte della classifica. Con l’assenza del bomber tascabile Leandro Recchia per febbre e Sperduti e Grosso per lavoro, Mister Recchia convoca per la prima volta l’Under Valentini in panca. Partono subito forte I Bianconeri (ieri in campo con il rosa-nero), con una gara subito offensiva, aggredendo e con ripartenze fulminee i verdi del Ciampino, ma un’ottimo portiere in tre occasioni piu pericolose tiene i suoi a galla, ma i Sorani con il loro gioco e le rotazioni dalla panchina premono sempre piu sull’acceleratore consapevoli di una grande forza di squadra cresciuta giorno dopo giorno iniziando dal portierone Gentili sempre più determinante fra i pali, e con Capitan Valentini e l’ingegner Gismondi portano il risultato del primo tempo sul 2-0. Secondo tempo cambia poco i Sorani sempre sull’acceleratore e con un gol d’antologia del funambolo Bruni realizzato con un colpo di tacco porta a tre le reti. Ancora Città di Sora prima della rete degli ospiti che prima con Capitan Valentini e poi con il bombe Valentini vanno sul 5-1. Sembra finita invece no, non contenti del risultato L’ingegner Gismondi con un gol definito elegante e Paolucci sempre più integrato portano a 7 le reti e sul finire accorcia il Ciampino sul 7-2.

Correlati