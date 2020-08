Calcio a 5, Città di Sora: 1° Stage stagione 2020/2021 per gli under 15/16/17

Con la nuova stagione che proietta il Citta’ di Sora in Serie C nascono nuovi progetti, nuove ambizioni nuovi orizzonti, per una Societa’ che guarda sempre di piu’ al futuro. Infatti Lunedi 10 Agosto alle ore 18.00 presso il Giardino dello Sport ad Isola del Liri lo staff Tecnico Bianconero organizza il 1° Stage per i ragazzi dall’anno 2000 al 2005, per iniziare un nuovo percorso per Under 15 Under 17 Under 19, con un’obbiettivo che possa far crescere uno sport come il Calcio a 5 a livelli importanti. La Societa’ apre a tutti i ragazzi che vogliono intraprendere uno sport che anno dopo anno e’ sempre piu in crescendo.

Correlati