Calcio a 5, chiusura del mercato con il botto del Città di Sora

Con l’ultimo acquisto di mercato il Città di Sora chiude con il botto preleva dall’Asd Dynamica futsal serie C2 Abruzzese Fabrizio Di Felice classe 85 giocatore dotato di fiuto per il gol con gli ultimi tre campionati chiusi con tante reti all’attivo nella classifica cannonieri. Ha calcato campi di C2 è C1 lasciando sempre un grande ricordo e approda in Bianconero per una grande stagione. Si dice contentissimo di essere qui a Sora perché ha sempre sentito parlare bene dei Bianconeri, Società che ho scelto per la sua tradizione e professionalità. Mi hanno parlato benissimo dei miei nuovi compagni e non vedo l’ora di conoscerli tutti…ci vediamo in campo il 5 settembre. Grazie di ❤️ per la grande occasione spero di non deludere.

COMUNICATO STAMPA

