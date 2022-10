Calcio a 5, buona la prima del Città di Sora nonostante il risultato

In questa stagione la Società si era prefissata un obiettivo quello della Coppa Disciplina, ma quando si va su certi campi tutto va a farsi benedire e la soranità viene fuori, ma comunque rimanendo calmi. Ieri i ragazzi del Città di Sora hanno fatto una grande prestazione nonostante il risultato che li ha visti soccombere solo alla fine per 4-3. Partita dai due volti, nonostante le assenze di Grosso, Sperduti, Gismondi, Gervasio, e di bomber Valentini che anche se presente in panchina, non utilizzato perché non al meglio della condizione ed infine l’infortunio all’inizio secondo tempo di Carinci. Il primo tempo è stato a favore dei bianconeri che nonostante il vantaggio per 3-1 hanno dominato il campo in lungo e in largo con tre reti di pregevole fattura, con Bruni, Recchia e Rombolà. Secondo tempo con l’irruenza che quella squadra mette in campo (perché in casa siamo tutti leoni) tira fuori il meglio di sé e reagisce al 3-1 con due gol fortunosi che li rimette in carreggiata. Arbitro purtroppo giovane e facilmente influenzabile, visti i numerosi errori fatti a favore dei padroni di casa specialmente nel 4 goal fatto con evidente fallo di mano. Però sappiamo che tutto questo fa parte del gioco e quello dimostrato a Roma è solo un’incidente di percorso e già sabato i primi tre punti. Mister Recchia alla fine ha detto: partita che abbiamo giocato solo noi nel bene e nel male regalando 3 punti che già dalla prossima saranno nostri. Adesso bisogna recuperare al meglio, il nostro campionato inizia sabato….

COMUNICATO STAMPA

