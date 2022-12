Calcio a 5, brilla il Città di Sora che batte il Sanvitese

Partita ricca di emozioni ieri, per un Palapolsinelli gremitissimo come non mai. Il Città di Sora ancora orfana di Gentili squalificato, Carinci infortunato e Gervasio febbricitante, e la Sanvitese danno vita ad una gara non per i deboli di cuore con capovolgimenti di azioni e gol forse da categoria superiore. Partono forte i biancorossi di San Vito Romano, supportati da un gruppo di tifosi encomiabili per il loro tifo caloroso, ma soprattutto educato, accorsi al Palazzetto ad incitare i propri beniamini, con un 3-0 che lascia i Sorani increduli. Mister Recchia rimescola subito la fase difensiva che aveva dato il vantaggio agli ospiti, e chiude la prima frazione con Gismondi e Bruni in cattedra, sul 4-3. Secondo tempo si vede subito la reazione degli ospiti che cercano di pareggiare i conti ma i Bianconeri per non cadere come la settimana scorsa tirano fuori tutto il loro repertorio tecnico-tattico, portando a casa 3 punti che li ricollocano al terzo posto di un campionato molto equilibrato visti i risultati.

COMUNICATO STAMPA

Correlati