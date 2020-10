Calcio a 5 / Al Città di Sora arriva un grande giocatore, Luca Maceroni

Dopo una lunga trattativa arriva in Bianconero Luca Maceroni giocatore di grandi qualità tecniche che va a rinforzare il team del Presidente Giannetti. Dopo un lungo stop forzato per un infortunio finalmente il giocatore torna a calcare i campi di calcio a 5 e si dice entusiasta della nuova avventura. Molte volte sono stato sul punto di arrivare al Città di Sora ma adesso sono molto contento di questo matrimonio. Già martedì sono a disposizione dei Mister e dei Preparatori per tornare subito nella condizione ottimale per dare una mano ai miei compagni.

COMUNICATO STAMPA

