Calcio a 11 Maschile / Domenica con larga vittoria, VIS SORA 07 – POLISPORTIVA VALLECORSA 4-1

Due gol per tempo regalano i 3 punti alla Vis. La Vis Sora si rilancia a quota 19 dopo il passo falso del turno precedente, a farne le spese sono i biancoverdi del Vallecorsa. La partita si mette sul binario giusto sin dall’inizio per i sorani: infatti, il vantaggio arriva al quarto d’ora con un cross pennellato di Marini per Bruni, il quale in piena area piccola deve solo appoggiare di testa in rete. Nonostante il vantaggio, la Vis continua a produrre occasioni ed al 33° il direttore di gara ravvisa un penalty in favore dei bianconeri: dal dischetto Marini non sbaglia e sigla il raddoppio.

Ad inizio ripresa la Vis triplica le marcature con D’Aqui che dal limite fa partire un gran destro sul quale l’estremo difensore ospite non può arrivare; passano solo dieci giri di lancette ed anche Ascione entra nel tabellino dei marcatori: un missile dalla distanza beffa un incolpevole Trapani. Il gol della bandiera vallecorsana arriva al minuto 70: calcio piazzato messo in mezzo, Drogheo S. indisturbato è abile nello stoppare di petto, fintare il tiro per poi appoggiare con facilità in rete.

VIS SORA 07 – POLISPORTIVA VALLECORSA 4-1 (Bruni, Marini, D’Aqui, Ascione)

Vis Sora: Parravano S; Cianfarani (Abbate); Tomassini; Fiorini M.; Sera (Gismondi); Capobianco (Tomaselli); Ferri; D’Aqui; Ascione; Marini (Careni); Bruni (Sarra). A disposizione: Porretta; Fiorini G.; Petricca; Parravano A.

Polisportiva Vallecorsa: Trapani; Antonetti; Cammisola; Colagiovanni; Colandrea; Di Manno; Drogheo L.; Drogheo S.; Lauretti; Mirabella; Rossi. A disposizione: Arduini; Merluzzi; Ferracci; Franceschini; Cipolla.

Arbitro: Sig. Nicola Pascale (sez.Cassino)

Risultati 12° giornata seconda categoria girone H

Amatori Vallemaio – Bovillense 2-1

Esperia – Atletico Veroli 4-1

Folgore Amaseno – Atletico Supino 3-0

S.S.Posta Fibreno – Belmonte Castello 0-3

Vis Alatri – United Cominium 2-0

Vis Sora – Polisportiva Vallecorsa 4-1

Riposa Tordoni Pontecorvo

Prossimo turno (19-20 febbraio)

Atletico Supino – Amatori Vallemaio

Belmonte Castello – Vis Alatri

Bovillense – Vis Sora

Polisportiva Vallecorsa – Esperia

Tordoni Pontecorvo – S.S.Posta Fibreno

United Cominium – Folgore Amaseno

Riposa Atletico Veroli

Classifica

Amatori Vallemaio 26

S.S.Posta Fibreno 23

Tordoni Pontecorvo 23

Esperia 23

Belmonte Castello 23

Bovillense 19

Vis Sora 19

Polisportiva Vallecorsa 14

Atletico Veroli 10

Vis Alatri 10

Atletico Supino 7

Folgore Amaseno 7

United Cominium 1

COMUNICATO STAMPA