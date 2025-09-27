Calato il sipario su CIVS e EVHCC. A Volterra due piloti del M.C. Franco Mancini sul podio

A Volterra (PI), con la disputa della Saline-Volterra, è calato il sipario sul CIVS (Campionato Italiano Velocità Salita) e sull’EVHCC (European Vintage Hill Climb Championship). Si è trattato di un race week molto impegnativo e stressante, già a partire dalle temperature climatiche, sicuramente al di sopra delle medie stagionali. IlM.C. Franco Mancini 2000 di Isola del Liri, schierava in gara ben cinque piloti: F. Brando, G. Peticca, Di Prima, E. Peticca e W. Alonzi. Dei cinque due (Gabriele Peticca e Williams Alonzi) erano in lotta per la conquista finale del titolo nel campionato. Brando nella 600 con la sua Triumph, ha fatto una buona gara, come del resto in tutta la stagione, Enzo Peticca in sella a una Ducati nella classe Naked, dopo un buon crono realizzato in manche due, ha dovuto scontare una penalità presa nella seconda chicane, stessa sorte è toccata a Claudio Di Prima su Ducati, penalizzato anch’egli da una infrazione nelle chicane. Gabriele Peticca era secondo in campionato, pagava un distacco di sei punti dal leader Maurizio Bottalico ed aveva un misero punto di vantaggio dal terzo Francesco Piva. Probabilmente una serie di cose, prima tra tutte il peso di dover fare bene e anche oltre, ha pesato sulle prestazioni di Gabriele, in manche due stava facendo un ottimo tempo, ma un lungo nell’ultima curva (è stato bravo a riuscire a chiudere la curva senza finire per terra) gli ha inevitabilmente alzato il tempo. Peticca, merita comunque i complimenti, perché al primo anno di partecipazione, con molti tracciati sconosciuti, con una moto (Honda CBR1000RR) datata rispetto agli avversari, arrivare a giocarsi il titolo nell’ultima gara, non è poca roba. Gabriele deve essere ben fiero del terzo posto finale in campionato. Sicuramente come ha ben dimostrato, ha tutte le carte in regola per primeggiare e la vittoria finale è solo rimandata. Situazione simile anche per Alonzi che pagava cinque punti di distacco dall’austriaco Winklmuller, ma aveva un consistente vantaggio sul terzo. Nonostante avesse il primo tempo in qualifica, Williams ha dovuto fare i conti con una moto che accusava problemi elettrici. La prima manche se l’aggiudicava l’austriaco che era autore di una bella performance, al contrario di Alonzi che veniva preceduto anche dall’altro austriaco Grunauer, in manche due Williams ha provato a fare meglio, ma è riuscito solo a precedere Grunauer e così ha chiuso secondo in gara e secondo nella classifica europea, con il titolo che è andato all’austriaco Roman Winklmuller.

