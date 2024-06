Cai Sora: tutto pronto per l’inaugurazione della nuova palestra indoor “T. Tronconi”

A Sora un nuovo ed unico riferimento per l’arrampicata indoor

Lunedì 01 luglio 2024 alle ore 18.30 avrà luogo l’inaugurazione dei lavori di ampliamento della palestra boulder “Tito Tronconi” del Cai Sora.

Una struttura all’avanguardia: 60 mq2 di palestra composta da 10 metri di pareti di varia inclinazione (dall’appoggiato allo strapiombo di 30°), un tetto di 4,2 metri d’altezza ed una grotta con traverso. Si tratta di un impianto sportivo unico nel suo genere, il primo di una Sezione Cai nel centro-sud Italia, che si vuole posizionare ai massimi livelli su scala nazionale, non solo per la superfice arrampicabile, ma soprattutto per la modernità delle soluzioni adottate e dei profili di arrampicata, per la distribuzione degli spazi e per la grande vivibilità degli ambienti. La sede sociale del Cai Sora è una delle più moderne d’Italia con sala conferenze, museo della montagna, area Skiman, palestra boulder ed ampio giardino.

L’evento inaugurale si svolgerà in collaborazione con il team di SoraExplora che presenterà il libro di Davide D’Arrigo, sul suo viaggio da Sora a Capo Nord, le attività dell’associazione e le future collaborazioni con il Cai Sora.

A seguire il taglio del nastro alla presenza delle autorità cittadine.

Il Cai Sora la seconda sezione più antica del Lazio si conferma punto di riferimento per tutti gli amanti degli sport di montagna. Con oltre trecento iscritti, dei quali oltre il 50% al di sotto dei cinquant’anni, la Sezione si prepara al traguardo dei cento anni con un evento che segnerà inevitabilmente l’inizio di una nuova storia per la nostra Sezione!

COMUNICATO STAMPA