Caffeina: il maggiore effetto collaterale appena scoperto sull’assorbimento di vitamina D

I ricercatori hanno scoperto un possibile aspetto negativo della bevanda più amata al mondo, il caffè, sulla capacità di assorbire vitamina D

Un nuovo studio suggerisce che se fai regolarmente uso di caffè, la caffeina potrebbe interferire con la capacità del tuo corpo di assorbire la vitamina D. Ecco cosa bisogna sapere.

Lo studio

Ricercatori medici in Cina e Brasile si sono recentemente uniti per condurre uno studio, che sarà presto pubblicato sull’International Journal for Vitamin and Nutrition Research. Lo studio si basa su ricerche precedenti, che avevano individuato come il consumo di caffeina sarebbe collegato a una diminuzione della creazione di recettori della vitamina D.

Per indagare ulteriormente, questo studio ha esaminato i dati nutrizionali raccolti da oltre 13.000 partecipanti al National Health and Nutrition Examination Survey tra il 2005 e il 2006. Quindi, hanno esaminato le probabilità cliniche che la carenza di vitamina D sia associata all’assunzione di caffeina.

I risultati

I ricercatori hanno concluso che più gli individui bevono caffeina, maggiori sarebbero le probabilità di sperimentare una carenza di vitamina D. Nell’abstract dello studio, gli autori affermano chiaramente che una maggiore assunzione di caffeina potrebbe essere associata a una carenza della “vitamina del sole”.

Potrebbero essere necessarie ulteriori indagini per determinare effettivamente se la caffeina causa davvero questa carenza. Inoltre, i ricercatori non hanno capito ancora come la caffeina possa influire sui livelli di vitamina D negli individui più anziani, poiché i dati utilizzati in questo studio sono stati raccolti basandosi su individui di età compresa tra 30 e 47 anni.

Quindi, questo studio è solo un inizio e potrebbe aprire la strada ad altre ricerche; al momento, ciò che che si sa è che sarebbe meglio non esagerare con le quantità di caffè giornalieri.

fonte Greenme – foto archivio