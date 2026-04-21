Cade durante lavori in casa: 40enne elitrasportato

Un uomo di circa 40 anni è stato elitrasportato d’urgenza al Policlinico Tor Vergata di Roma dopo un incidente domestico avvenuto nella tarda mattinata di oggi. Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe caduto mentre stava effettuando alcuni lavori all’interno della propria abitazione, riportando diversi traumi, in particolare al torace.

Nonostante le condizioni serie, è stato lo stesso ferito – accompagnato da un conoscente – a raggiungere la postazione del 118 di Atina, dove i sanitari, valutata la situazione clinica, hanno immediatamente richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Il velivolo Ares è atterrato nel campo sportivo del paese, permettendo un rapido trasferimento del paziente verso la struttura ospedaliera romana, dove è stato affidato alle cure dei medici.

Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri, impegnati a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

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