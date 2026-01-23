Cade dal balcone, inutili i soccorsi: muore giovane 31enne

Frosinone – Non ce l’ha fatta il giovane di 31 anni, classe ’93, precipitato dal balcone della propria abitazione nel quartiere Cavoni nella giornata di oggi, 23 gennaio. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate e, nonostante i tentativi di soccorso, per lui non c’è stato nulla da fare.

L’allarme è scattato nelle ore precedenti, quando è stata segnalata la presenza del corpo. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e una volante della Polizia di Stato. Era stata allertata anche un’eliambulanza, ma ogni sforzo si è rivelato purtroppo vano.

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente gli accertamenti. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un gesto volontario, ma saranno le indagini ufficiali a chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

La salma è stata posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria per consentire lo svolgimento degli accertamenti di rito, necessari a definire le cause del decesso e ad escludere eventuali responsabilità di terzi.

La notizia si è rapidamente diffusa nel quartiere Cavoni, dove il giovane era conosciuto, lasciando sgomenta l’intera comunità, profondamente colpita da una tragedia improvvisa che ha interrotto una vita ancora giovane.

